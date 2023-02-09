В Академическом появилась улица имени выдающегося юриста

В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица, названная в честь российского юриста, государственного деятеля Вениамина Яковлева. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Улица Вениамина Яковлева проходит от улицы Вильгельма де Геннина, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина, и доходит до улицы Суходольской.

Вениамин Яковлев родился в Курганской области, в 1953 году окончил Свердловский юридический институт (ныне – Уральский государственный юридический университет). Много лет преподавал в родном вузе, а в 1987 году переехал в Москву, где возглавлял Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства. Работал министром юстиции СССР, одновременно с должностью министра являлся председателем Высшего арбитражного суда СССР. С 1992 по 2005 год он возглавлял Высший арбитражный суд РФ, а с 2005 по 2018 год являлся советником президента РФ.

Напомним, что 9 февраля 2022 года имя Вениамина Яковлева было присвоено Уральскому государственному юридическому университету.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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