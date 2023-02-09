Уральцы несут гумпомощь пострадавшим от землетрясений – но некоторые отреагировали нервно (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга собирают гуманитарную помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции. Там, по последним данным, погибли более 12 тысяч человек, десятки тысяч пострадали, огромное количество людей остались без крова, т.к. после подземных толчков разрушились больше 6 тысяч зданий.

Уральцы хотят помочь пострадавшим от землетрясения

Сбор гуманитарной помощи начали в Екатеринбурге – на Тургенева, 22. Люди несут подгузники для детей, сухпайки, предметы личной гигиены, теплые носки, одежду и обувь. Сбор организовал уральский предприниматель Сергей Колпащиков, который больше 25 лет сотрудничает с турецкой стороной. В этой стране живет и его дочь – она занимается строительством атомных станций. Девушка не пострадала, но ее отец рассказал «Новому Дню», что посчитал нужным организовать сбор помощи.

По словам Сергея, вещи для пострадавших несут и обычные горожане, и известные горожане, и представители предприятий. Сначала гуманитарный груз собирались отправить в конце недели, но пока сбор продлили до вечера понедельника. После его отправят в Казань, откуда консульство Турции отправит спецборт в зону бедствия.

В СМИ также проходила информация, что гуманитарную помощь собирают и в почетном консульстве Турции в Екатеринбурге (на Малышева, 5), однако там «Новому Дню» пояснили, что не занимаются сбором груза для отправки в пострадавшие регионы.

Отметим, что не все уральцы поддержали идею помощи тем, кто лишился крова и родных людей. Некоторые горожане в соцсетях осудили акцию по сбору гуманитарного груза. В частности, людей возмутило, что «им самим никто не помогает», а также тот факт, что Турция поставляет вооружение Украине. Другие комментаторы призвали быть человечнее – и вспомнить, что помощь оказывают людям, которые оказались в беде, а не политикам и чиновникам.

Екатеринбург, Елена Сычева, Владислав Тринько

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