Храм-колокольня Большой Златоуст отметил 10 лет со дня своего возрождения (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли торжества, посвященные десятилетию возрожденного храма-колокольни Большой Златоуст. Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В праздничной службе владыке сослужили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Кульдурский и Биробиджанский Ефрем.

Восстановление храма началось в 2006 году при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины по частично сохранившимся чертежам, а также на основании картин, старинных фотографий и описаний в книгах. В результате общий вид и фасады Большого Златоуста – точная воссозданная копия храма, утраченного в 1930 году.

Во время строительных работ рядом с будущим храмом совершались молебны и Божественные литургии. Всего пять лет потребовалось для возрождения храма-колокольни, и 9 февраля 2013 года первые прихожане вошли в восстановленный храм, расположенный на пересечении одних из главных улиц уральской столицы. Первым настоятелем прихода был будущий митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Энергия добрых людей собрала их вместе, и было принято решение восстановить храм. Семь лет строили храм, и семь лет горожане приходили на стройку и думали, каким он будет. И вот десять лет назад состоялось малоосвящение, и с тех пор здесь каждый день совершается служба. Мне посчастливилось некоторое время быть настоятелем этого храма, и я свидетельствую о том, что люди приходят и находят то, к чему вновь и вновь они возвращаются. Этот храм стал импульсом создания Фонда святой Екатерины, потому что именно вокруг строительства храма Большой Златоуст объединились те люди, которые стали основными учредителями Фонда», – прокомментировал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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