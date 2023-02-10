У ребенка-инвалида украли коляску

У девочки с ОВЗ из города Березовского украли инвалидную коляску. Об этом сообщила группа «Сила Березовского в людях». «Березовчанка Людмила заметила пропажу транспорта дочери Катюши сегодня утром, когда повела младшего ребенка в поликлинику. Инвалидную коляску украли из подъезда дома Театральная, 19», – пишут администраторы сообщества.

Для Кати Михайловой, которая страдает ДЦП, коляска – единственная возможность передвигаться и гулять на свежем воздухе. «Если у вас есть совесть, верните коляску на место. Если кто-то стал свидетелем, сообщите, пожалуйста, нам. Сегодня Людмила намеревается написать заявление о пропаже в полицию», – добавили в группе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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