Дегтярску и Заречному выделили 313 млн на ремонт и строительство дорог

Администрации Дегтярска и Заречного получат в общей сложности 313 млн рублей из областного бюджета на реконструкцию и строительство дорог.

Как сообщили в ДИПе, Дегтярску будет направлено 182,5 миллиона рублей, Заречному – 130,3 миллиона рублей.

Планируется, что в Дегтярске на эти деньги продолжат реконструкцию улицы Калинина – центральной в городе. Завершить работы по устройству проезжей части и тротуаров планируется в 2023 году, а в 2024 году – провести благоустройство обновленного участка.

В Заречном деньги будут направлены на строительство второй очереди строительства участков улиц: от перекрестка улиц Курчатова и Ленинградской до улицы Энергетиков, по Энергетиков до перекрестка с Попова и дальше до поворота к зданию городской котельной.

Дегтярск, Елена Владимирова

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