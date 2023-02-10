Из Свердловской области за год уехали более 90 тысяч человек

Росстат опубликовал данные о миграции за прошлый год. Согласно отчету за 11 месяцев прошлого года, из Свердловской области за год уехали 90,4 тысячи человек, а приехали – 86,8 тысячи. Таким образом, убыль населения составила 3600 человек. В 2021 году картина была совсем иной – регион пополнился более чем на 7 тысяч жителей.

Уральский федеральный округ в 2022 году прирос на 3,6 тысячи человек – это почти в 8 раз меньше, чем годом ранее. Из шести регионов только три оказались в плюсе по миграционному притоку – это ХМАО (8,5 тысячи), Тюменская область без учета округов (около 4 тысяч) и Челябинская область (менее 800 человек). Лидером по оттоку стала Курганская область, откуда уехали почти на 4 тысячи человек больше, чем приехали. Разница в ЯНАО составила около 2 тысяч.

Добавим, в целом по России миграционный отток составил чуть менее тысячи человек, хотя годом ранее миграционный прирост был более чем на 370 тысяч человек. В лидерах – Москва, ее покинули почти 19 тысяч человек, из Белгородской области уехали 9,5 тысячи человек, на третьем месте Приморский край – минус 9,2 тыс.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»