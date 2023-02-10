В Реже вынесен приговор мужчине, убившему соседа из-за замечания

Городской суд Режа вынес приговор по делу об убийстве 26-летнего местного жителя. В преступлении признан виновным 40-летний Игнатий Горохов, живший по соседству.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по материалам следствия, Горохов в течение дня распивал спиртные напитки, а вечером зашел на придомовую территорию соседей. Молодой человек сделал ему замечание и попросил покинуть место. Пьяница вернулся в свою квартиру, взял нож, а затем снова пришел к соседу и ударил его несколько раз в шею. Пострадавший умер от травм через непродолжительное время.

В суде обвиняемый признал свою вину частично и заявил, что не хотел убивать обидчика. По решению суда Горохов приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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