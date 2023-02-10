Депутаты собирают вопросы к Куйвашеву для подготовки его годового отчета

На следующей неделе профильные комитеты областного заксо сформулируют вопросы губернатору, ответы на которые они хотят получить в ходе ежегодного отчета Евгения Куйвашева о деятельности регионального правительства.

Проекты повесток заседаний комитетов опубликованы на сайте заксо, во всех есть пункт о вопросах губернатору. 13 февраля свой вопрос Евгению Куйвашеву сформулирует комитет по бюджету, 14 февраля – комитеты по законодательству, социальной политике и аграрной политике, 15 февраля – комитеты по промышленной политике и по молодежной политике и спорту, 16 февраля – комитет по жилищной политике.

Дата выступления Куйвашева перед депутатами пока неизвестна. В прежние годы он отчитывался перед заксо в период с апреля по июль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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