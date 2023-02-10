Свердловские предприятия потеряли свыше 50 миллиардов рублей в 2022 году

Общий убыток свердловских предприятий за 11 месяцев 2022 года составил 51,6 миллиарда рублей. Согласно данным Свердловскстата, сальдированный финансовый результат компаний уменьшился на 5,5% по сравнению с 2021 годом, причем значительное снижение началось после августа. В статистику не входят предприятия малого бизнеса, банки, страховые компании, государственные и муниципальные учреждения.

За январь-ноябрь 2022 года выросло число убыточных предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром. Их доля составила 61%, а общий убыток насчитывает 5,4 миллиарда рублей. Также не слишком хорошо шли дела у организаций в области культуры, спорта, досуга и развлечений – 59% убыточных компаний с общими финансовыми потерями в 506,5 миллионов рублей. Компании, связанные с водоснабжением и водоотведением, а также со сбором и утилизацией отходов, потерпели общий убыток в 566 миллионов рублей. Доля убыточных предприятий в этих сферах составляет 48%.

Прибыльными сферами остаются строительство (87,9% компаний получили положительный финансовый результат), торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, финансовая и страховая деятельность, административные услуги (88,2% компаний в «плюсе»).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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