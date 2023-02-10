Екатеринбурженке привезли роллы с личинками (ФОТО)

В Екатеринбурге девушке курьер доставил роллы, в которых обнаружились личинки. В заказе были роллы с икрой и именно там покупательница нашла неприятный «бонус».

Девушка обратилась в доставку, где ей сообщили, что проверили продукты, но не нашли личинок. В качестве компенсации предложили ролл в подарок. «Нам такая щедрость, конечно, пришлась не по душе. На просьбу вернуть за роллы деньги сказали, что не могут. Либо только за этот ролл. Мы настояли на полном возврате, на который согласились только после упоминания вышестоящих инстанций», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка.

«Новый День» обратился в пресс-службу Роспотребназдора за комментарием. В надзорном ведомстве посоветовали в подобных случаях, во-первых, не есть продукт, где нашли то, чего быть не должно. Во-вторых, необходимо обратиться в копанию, которая изготовила еду. Там клиент может потребовать возврат средств, в том числе и компенсацию расходов за доставку. Также покупатель может попросить заменить продукт на товар надлежащего качества, но это все на его усмотрение. В Роспотребнадзоре рекомендуют потребителям проявить гражданскую позицию и обращаться в подобных случаях в надзорное ведомство, чтобы специалисты провели свою проверку.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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