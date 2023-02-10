Почти у половины екатеринбуржцев есть опыт служебных романов

Почти у половины екатеринбуржцев – 44% – хотя бы раз в жизни был служебный роман. Как правило, такие отношения возникают между коллегами, имеющими одинаковый статус в служебной иерархии, выяснили специалисты «Авито Работы».

При этом однократные романы на работе были у 25% опрошенных, а ещё 19% признались, что вступали в такие отношения несколько раз. В 73% случаев это были отношения с коллегами, равными по статусу, 21% был в отношениях с начальником, 6% – с подчиненным.У 55% респондентов такого опыта нет. В целом 64% опрошенных екатеринбуржцев относятся к служебным романам нейтрально, 12% – положительно. Отрицательно о романтических отношениях между коллегами высказались 21% респондентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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