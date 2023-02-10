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Пятница, 10 февраля 2023, 14:09 мск

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Сегодня – день домового

10 февраля отмечается день памяти преподобного Ефрема Сирина, учителя покаяния и отшельника. В народе этот день считали праздником домовых. Считалось, что весь день домовые развлекаются во дворах, поэтому чтобы их задобрить хозяева оставляли на загнетке печи кашу, приговаривая: «Дедушка-соседушко, люби мою скотинку».

Согласно фольклорным преданиям, домовой – рачительный и заботливый хозяин. Он помогает трудолюбивым и дружным семьям, а тех, кто ведет хозяйство плохо, не заботится о чистоте и порядке – пугает и пытается проучить.

Вечером 10 февраля на Руси было принято забавляться прибаутками и рассказами о проделках домовых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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