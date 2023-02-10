В Екатеринбург прилетели сотни попугаев (ФОТО)

В аэропорт Кольцово из Краснодарского края привезли 605 декоративных птиц. Это попугаи (волнистые и кореллы), а также амадины.

Как сообщает пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора, ввоз птиц проконтролировали специалисты в пограничном ветеринарном пункте. Во время контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

На птиц были оформлены ветеринарные свидетельства, подтверждающие отрицательные результаты лабораторных исследований на орнитоз, птичий грипп, сальмонеллез.

Перед вылетом из Краснодарского края попугаи и амадины в течение 30 календарных дней были на карантине. После оформления декоративных птиц доставят в один из зоомагазинов Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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