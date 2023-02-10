В Верхней Пышме открылась аптека нового формата – с музеем и лекторием (ФОТО)

В Верхней Пышме сегодня открыли первую на Урале аптеку нового формата. Кроме лекарств, здесь есть музей с артефактами, а еще – лекторий, где врачи будут рассказывать о профилактике заболеваний.

Аптека открылась на улице Чайковского, 28. На этом же месте с 1957 года раньше располагалась и старая, привычная пышминцам, аптека. Но с годами здание пришло в негодность, и на его месте построили новое, сохранив архитектуру и наполнив современными решениями. Прежде чем приступить к строительству, специалисты изучали архивы, собирали информацию и фото, искали по всей стране редкие аптечные раритеты. Даже мебель и витрины созданы по образцам аптечной мебели XIX-XX веков.

«Прежнюю аптеку верхнепышминцы очень любили, поэтому было принято решение ее возродить, но уже в обновленном виде, сделать неким храмом здоровья, – рассказал генеральный директор клиники «УГМК-Здоровье» Михаил Скляр. – К классической аптеке добавилось две изюминки – музей, в котором можно посмотреть, как развивалось аптечное дело в дореволюционной России, в Советском Союзе и в Российской Федерации, и лекторий, где специалисты нашей клиники будут проводить беседы, направленные на просвещение, профилактику заболеваний, организацию правильного питания и так далее. Мы надеемся, что и обновленную аптеку жители Верхней Пышмы также полюбят».

Аптека нового формата должна стать тем местом, где будет комфортно и интересно представителям всех поколений, где сочетаются историческая атмосфера, современные технологии и пространство для общения. На витринах здесь можно увидеть реальные артефакты аптечного дела. Например, медицинские рукописи второй половины XVII века (прописи лекарств, которые наиболее часто применяли в России), дореволюционная аптечная посуда: бутылочки, баночки, скляночки, флакончики всевозможных форм, которые аптекари часто изготавливали на заказ. Есть ступка и пестик XIX века, паровая баня, где готовили настои и отвары, старинные ручные коромысловые весы, раритетные таблетницы, тонометр и многое другое.

Гости аптеки и сами смогут почувствовать себя в роли провизора – завернуть в специальную бумагу аптечные порошки, а еще запустить машину Голдберга. Механизм демонстрирует процесс изготовления таблеток, а в финале каждый получит сладкую аскорбинку.

В самом аптечном зале помимо медикаментов и товаров представлены ортопедические изделия, которые можно подобрать для себя в удобной примерочной.

В отдельном помещении посетители могут выпить чай или кофе, пообщаться с врачами «УГМК-Здоровье», посмотреть онлайн-лекции специалистов клиники. Отдельное внимание уделят беременным и молодым мамам – многие лекции будут посвящены планированию беременности, родам и здоровью детей. Кроме того, для жителей Верхней Пышмы здесь будут проводить Дни здоровья, где можно будет измерить основные показатели, например, давление и уровень сахара в крови.

Верхняя Пышма, Анастасия Истомина

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