Малым городам и историческим поселениям Урала дадут 1,3 млрд рублей

На проекты благоустройства в 16 малых городах и исторических поселениях Уральского федерального округа выделено 1,3 млрд рублей. Муниципалитеты были отобраны в ходе Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщает пресс-центр полпредства, девять проектов будет реализовано в Свердловской области, а именно – в Туринске, Кировграде, Заречном, Ревде, Асбесте, Берёзовском, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Сысерти. Также федеральные средства получат три проекта в Челябинской области (в Карабаше, Южноуральске и Троицке) и по одному – в Тюменской области (Тобольск), в ЯНАО ( Лабытнанги), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Белоярский) и в Курганской области (Далматово).

«За время проведения конкурса в регионах УрФО реализован уже 31 проект. Новые объекты стали визитными карточками городов и центрами притяжения жителей. Я рад, что небольшие населенные пункты регионов УрФО так активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства. Важно не сбавлять темп и с тем же энтузиазмом воплощать идеи в реальность», – заявил полпред президента на Урале Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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