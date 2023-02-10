Замдиректора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов получил госнаграду в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду первому заместителю генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кириллу Скуратову.

Награждение состоялось 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Торжественная церемония была посвящена 100-летию отечественной гражданской авиации. Кирилл Скуратов был удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

«Поздравляем Кирилла Сергеевича с заслуженной наградой! Желаем дальнейших успехов и энергии для воплощения всех проектов на благо гражданской авиации!», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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