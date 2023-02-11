На «Лыжню России» в Академическом пришли тысячи человек: бежали даже малыши (ФОТО)

Сегодня в Академическом проходит массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Преображенском парке собрались тысячи участников: самым маленьким – по 3 года, самые старшие – давно пенсионеры. Открывали гонку биатлонист Антон Шипулин и лыжник Иван Алыпов, последний, кстати, бежал всю дистанцию со своим годовалым сыном на руках.

«Лыжня России» в Екатеринбурге в этом году посвящена сразу двум датам – 100-летию создания органов физкультуры и спорта России и Свердловской области (1923 год), а также 300-летию города. Поэтому и дистанций две: для детей – 300 метров, для взрослых – 1923 метра. Главной городской площадкой стал Преображенский парк в Академическом. С самого утра здесь стали собираться сотни и тысячи любителей спорта. Были команды от детских садов, школ, больниц, органов власти и предприятий, а также – одиночные спортсмены.

Официально открыли «Лыжню России» олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин, бронзовый призер Олимпиады, лыжник Иван Алыпов, а также представители администрации Екатеринбурга и Свердловской области, глава Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Перед стартом они пожелали всем удачи и хорошего настроения.

«Половину трассы бежал рядом с Шипулиным, не отставал. Но чемпион есть чемпион, – поделился после финиша гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Но сам забег для меня прошел легче, чем когда тренировался. Организовано все хорошо, на лыжне народ друг другу не мешает. Настроение отличное! Народу много, особенно детей. Ведь у нас самый молодой район, где живут задорные, веселые, спортивные люди».

После официального старта на лыжню вышли дети: свои команды представили многие детсады Екатеринбурга. Самым маленьким спортсменам – всего по три года. На дистанции им активно помогали взрослые, а волонтеры подбадривали.

«Лыжня России» в Преображенском парке продлится до 15 часов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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