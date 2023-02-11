Спикер гордумы Володин признался в экстрасенсорных способностях и умении лечить людей руками

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин прочитал лекцию на фестивале экстрасенсов «Пирамида света». Он признался, что видит ауру других людей и владеет искусством рейки – когда можно вылечить человека касанием своих ладоней.

Как пишет издание It's My City* , фестиваль «Пирамида света» проходил в «Уральском центре народного искусства». В бывшем ДК Лаврова собрались астрологи, тарологи, экстрасенсы и другие люди, причастные к эзотерике. Как ни странно, одну из лекций читал спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин. Депутат признался, что начал «заниматься энергетикой, медитацией» после службы в МВД, когда в 39 лет вышел на пенсию в звании подполковника. По словам Володина, в тот период он провел диагностику состояния организма, и врачи обнаружили немало заболеваний.

«И вот в моей жизни появился человек, который сказал, что мне надо заниматься энергетикой. Сначала я отнесся к этому довольно скептично, но тем не менее начал медитировать, – цитирует издание Игоря Володина. – Сначала у меня не получалось, но я продолжал, и через 30 дней в меня начала входить энергия. И вот благодаря ей я вылечил весь свой организм. […] Теперь, когда я показываю результаты диагностики и медицинскую карту, мне не верят и говорят, что меня просто недообследовали. Но как так может быть? Меня обследовали в двух разных клиниках!».

Тогда же мужчина понял, что надо лечить не только себя, но и своих близких, поэтому начал изучать рейки – вид нетрадиционной японской медицины, где исцеление происходит путем «касания ладонями» и пропускания через себя энергии чужого человека.

«Я сдавал там первую и вторую ступень. Теперь, когда мы с детьми едем на отдых на несколько недель, мы никогда не берем с собой лекарства, потому что даже не знаем, что это такое, а еще потому, что я знаю, как правильно вылечить их, – приводит It's My City* слова Володина. – Самый верный способ – это руки, то есть я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы. Температура исчезает, если ребенок отравился, то у него тоже все восстанавливается. Я не профессионал, я любитель, но тем мне менее».

Далее спикер гордумы рассказал, что у него мощная интуиция, а еще он умеет видеть ауру других людей. «По идее, этому может научиться каждый: сначала вытягиваешь руку и видишь ауру своей руки, потом других людей. Если использовать это слишком часто, то аура вас накажет за это.

Тем не менее иногда я это использую в своей повседневной жизни. Например, если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы», – признается Володин.

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Екатеринбург, Анастасия Истомина

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