«Автомобилист» одержал волевую победу над минским «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал яркую победу в домашнем матче против минского «Динамо». Уступая по ходу встречи две шайбы, уральцы обыграли соперника со счетом 5:3. Победа обеспечила екатеринбургскому клубу место в плей-офф КХЛ.

Начало матча было за «Автомобилистом». Гости дважды подряд нарушили правила, и уральцы быстро реализовали большинство «5 на 3». Первую шайбу забросил Брукс Мейсек. Но минчане вскоре сравняли счет стараниями Брэндона Козуна.

Во втором периоде «Динамо» создало еще больше неприятностей для «Автомобилиста». Гости забросили две шайбы в ворота екатеринбуржцев, отличились Райан Спунер и Никита Зоркин.

В третьем периоде уральцы выходили на лед, проигрывая 1:3, и с первых же минут начали исправлять ситуацию. Олег Ли отдал точную передачу Бруксу Мейсеку, который не промахнулся и оформил дубль. Спустя пять минут «Автомобилист» удачно разыграл большинство: Георгий Белоусов бросал шайбу на пятак, но снаряд угодил в клюшку соперника и срикошетил точно в ворота «Динамо». Счет стал 3:3. В середине периода Стефан Да Коста забил четвертый гол с разворота, а на последней минуте Георгий Белоусов добил пятую шайбу, влетевшую в уже пустые ворота гостей.

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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