Из-за двух аварий на Тюменском тракте машины встали в часовую пробку (ФОТО)

На Тюменском тракте случилось сразу две аварии. В одной столкнулись три машины и автобус, в другом – две легковушки. Из-за этого в районе села Косулино скопилась пробка в сторону Екатеринбурга.

По словам очевидцев, первая авария произошла еще около 16 часов. Столкнулись автобус и три машины. По предварительным данным, жертв нет. Автомобили и автобус перегородили одну полосу в направлении Екатеринбурга, и скопилась пообка.

Второе ДТП инициировал водитель, который пытался объехать затор по обочине, но врезался а другой автомобиль.

Очевидцы сообщают, что участок длиной 10 километров едут больше часа. На текущий момент участников первой аварии увезли эвакуаторы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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