Итоги опроса: на 14 февраля мужья потратят больше, чем жены

В День всех влюбленных мужчины делают более дорогие подарки, чем женщины. Причем для мужчин в приоритете презенты для жен, тогда как женщины большую сумму закладывают на подарок для возлюбленного, с которым не состоят в официальных отношениях.

По данным опроса SuperJob, в Екатеринбурге на подарок жене тратят 2800 руб., любимой девушке – 2700. Знак внимания к мужу в столице Урала стоит в среднем 1600 руб., к парню – 1800. Самые дорогие подарки будут у москвичей: мужчины потратят по 4300 на жен и 4000 на девушек, женщины – по 2500 на подарок мужу и 2700 парню. В Санкт-Петербурге бюджеты скромнее – здесь среднестатистический презент жене обходится в 3500 руб., девушке – в 3200, мужу – в 2000, парню – в 2100. В Казани и Новосибирске подарочные бюджеты чуть меньше, чем в Екатеринбурге.

В этом году подарки на День святого Валентина планирует дарить каждый пятый россиянин, но в целом это реже, чем когда-либо. Например, в 2019 году обменивались подарками в два раза больше респондентов. Судя по комментариям, многие опрошенные вообще не хотят отмечать 14 февраля: «Это не православный праздник»; «У нас есть свой День семьи, любви и верности»; «Хватит ориентироваться на Запад». Но те, кто не желает отказываться от праздника всех влюбленных, увеличили подарочные бюджеты по сравнению с прошлогодними.

Екатеринбург, Марина Иванова

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