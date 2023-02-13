Полиция нашла похитителя инвалидной коляски (ФОТО)

Полицейские Березовского разыскали похитителя инвалидной коляски, которая была украдена у девочки с ДЦП. Мама ребенка обратилась в правоохранительные органы. «Заявление приняли, я даже не успела вернуться – они уже в подъезде ходили, опрашивали, брали отпечатки с двери», – рассказала мама девочки.

В итоге полицейские задержали мужчину, который похитил коляску – инвалидное кресло обнаружилось в его квартире. Сейчас имущество возвратили хозяйке. «Отдельное спасибо участковым: Соколову А. В, Чеховичу Д. В, Михееву А. Е, Фатыхову М. А, Лазарову А. Г, Костюкову Е. С. Они все вместе, по горячим следам, опросив всех в нашей округе, найдя частные камеры, нашли и изъяли у мужчины нашу помощницу», – сказала мама девочки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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