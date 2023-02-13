ФСБ вычислила педофила, который переквалифицировался в террориста

Свердловское управление ФСБ России выявило выходца из Средней Азии, который занимался интернет-пропагандой в пользу террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Удивительно в этой истории то, что преступник действовал, находясь в колонии – туда его отправили за неоднократные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма». Позднее Центральный окружной военный суд признал его виновным – и добавил к имеющемуся сроку 12 лет колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Сычева

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