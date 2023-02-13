В Екатеринбурге пройдет марафон для фанатов зимнего бега

В Екатеринбурге пройдет XXVI легкоатлетический зимний марафон имени Виктора Дутова. Он состоится 18 февраля в парке Лесоводов России. Сбор легкоатлетов назначен возле нового корпуса Лесотехнического университета. Для участников готовят две дистанции: 5 км и 42 км. В этом году организаторами предусмотрена новая дисциплина – северная (скандинавская) ходьба.

Для спортсменов оборудуют зоны обогрева, раздевалки, почистят трассу. Регистрация открыта, на сегодняшний день осталось порядка 150 свободных мест. Требования к участникам как летнего, так и зимнего забега – обязательная справка о здоровье. А еще зимним бегунам нужна многослойная одежда с правильным выводом влаги.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»