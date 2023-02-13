«Проверка может идти год, а может – пять». Адвокат рассказал, что убивает бизнес

Уральский адвокат рассказал, что развитие бизнеса, а следовательно, и российской экономики тормозят не только санкции Запада и общая геополитическая обстановка, но и проблемы правоприменительной практики. Глава адвокатской конторы «Магнат» Андрей Мелихов на заседании Экспертного совета Свердловской области объяснил, что считает самым тяжелым испытанием для бизнеса затягивающиеся на неопределенный срок проверки налоговых органов.

«Проверка может длиться год, а может и пять лет. На практике нет такого, что налоговый орган должен в определенное время предоставить акт о проверке, несмотря на четкие сроки, установленные налоговым законодательством. У меня был клиентский случай, когда проверяющие органы год писали акт по результатам выездной налоговой проверки и семь месяцев – решение о привлечении налогоплательщика к ответственности», – рассказал Мелихов.

При этом в судах на это указывать бесполезно. «Судебная практика считает такие нарушения несущественными, поскольку права налогоплательщиков не ограничиваются. Но это настоящий бич, ведь во время проверок бизнес находится в подвешенном состоянии. Время на их проведение должно быть строго ограничено, чтобы бизнес понимал правила игры, понимал, сколько будет длиться проверка», – подчеркнул он, уточнив, что должно быть регламентировано не только время проведения проверки, но и сроки предоставления документов по ее итогам.

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх поддержала эксперта. Она рассказала, что получает от предпринимателей множество обращений. В итоге по итогам совета были подготовлены рекомендации законодателям для внесений изменений в налоговое законодательство. По словам Артюх, это сделает бизнес-климат в России лучше, повысив уровень доверия между бизнесом и властью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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