Ученые УрО РАН: при строительстве высотных зданий на Урале необходимо закладывать сейсмические риски

Уральским регионам не грозят крупные землетрясения – по крайней мере, в ближайшие сотни лет. Но ученые считают, что при строительстве высотных зданий необходимо учитывать даже минимальную сейсмическую активность уральских недр.

Как рассказал на пресс-конференции заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков, сейсмически опасными считаются территории на западе Свердловской области, северо-западе Челябинской области и восточной части Пермского края. За историю наблюдений на Урале зарегистрированы три землетрясения магнитудой порядка 6 единиц. В 1798 году ощутимые подземные толчки были в селе Кын недалеко от Кунгура, в 1914 году – в районе поселка Билимбай в Свердловской области. Самое недавнее крупное землетрясение произошло в 2018 году в челябинском городе Катав-Ивановске. Жители ощущали тряску, но катастрофических последствий не было. По данным ученых, тогда пострадали около 20% домов (осыпалась штукатурка, появились трещины в фасаде), а 80% зданий устояли.

Предсказать, когда и в каком районе произойдет землетрясение, ученые пока не могут. Математические расчеты показывают, что землетрясения с интенсивностью в 7 баллов, подобных тому, что случилось в Турции 6 февраля, могут происходить в Свердловской области в среднем один раз в пять тысяч лет. «По уровню сейсмического риска Свердловская область находится в пограничной зоне. Это означает, что сейсмоустойчивость закладывается для особо ответственных объектов – химических предприятий и атомных станций, но в гражданском строительстве не учитывается. Конечно, можно заложить сейсмическое усиление в здание, но это приведет к значительному росту стоимости строительства, а цены на недвижимость сейчас и так мало кого радуют», – отметил Денис Шулаков.

Заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Михаил Воскресенский добавил, что, по его мнению, нужно учитывать даже минимальные риски сейсмической активности при строительстве зданий выше 20 этажей. «К сожалению, сейчас при строительстве домов до 30 этажей и высотой до 100 метров не требуется проведения сейсмических исследований. Меня это огорчает, и, возможно, события в Турции, подтолкнут общественность иначе посмотреть на эту проблему. В прошлом году было отменено научно-техническое сопровождение строительства, и я считаю, что очень зря», – отметил спикер. В то же время, ученые заметили, что Белоярская АЭС в Свердловской области хорошо защищена от сейсмического воздействия и находится за сотни километров от уральского разлома. Однако для повышения безопасности жителей на Урале нужно расширять сеть лабораторий сейсмического наблюдения, чтобы улучшить прогнозирование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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