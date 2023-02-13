От Горнозаводского Урала до андеграунда: музей ИЗО представил программу на год (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургском музее изобразительных искусств впервые состоялось мероприятие нового формата: коллектив музея во главе с директором Никитой Корытиным представил журналистам программу выставок на 2023 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», презентация прошла в большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11. Этот зал, которые многие екатеринбуржцы помнят как картинную галерею ЕМИИ, работавшую до 2015 года, в марте откроется после капитальной реконструкции. В обновленном виде его экспозиционная площадь составляет около 600 квадратных метров, применяются современные решения в плане организации пространства, экспозиционного оснащения и освещения. Часть зала отделена под музейный лекторий.

Первым проектом в этом зале станет выставка «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний», где будут представлены работы знаковых художников Уфы и Челябинска, оказавших принципиальное влияние на художественный ландшафт двух этих городов. Зрители увидят более 70 живописных работ. Экспозиция откроет серию выставок, посвященных знаковым именам в искусстве регионов России. Выставка будет работать с 10 марта до 28 мая 2023 года.

С июня по сентябрь в этом зале будет проходить выставка «Свердловский андеграунд», которую Никита Корытин назвал «самым радикальный проектом года». Здесь будет представлено неофициальное свердловское искусство 1960-1980-х гг., а также связанные с ним архивные материалы.

В сентябре-ноябре в большом зале покажут экспозицию «Фотомонтаж. Исправленная правда», которая исследует практику монтажа в истории фотографии.

Год завершится выставкой «Урал: раскрепощение искусства». Совместная программа ЕМИИ и Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина посвящена 300-летию Екатеринбурга. В экспозицию войдут произведения искусства из разных эпох истории Урала – от невьянской иконы до работ художников-нонкофрмистов.

Филиал музея на ул. Воеводина, 5, после открытия центра «Эрмитаж-Урал» был преобразован в Центр отечественного искусства. Здесь год начнется с выставки «Запечатленный свет», на которой будут экспонированы более ста произведений русского импрессионизма, созданных с 1880-х до 1930-х гг.

С мая по август в корпусе на Воеводина будет выставлено собрание пермской деревянной скульптуры «Спасенные боги» из собрания Пермской государственной художественной галереи. Из Перми привезут более 80 предметов религиозной скульптуры.

В августе гости музея увидят экспозицию «Художники уральских заводов. Искусство Урала второй половины XIX – начала ХХ века».

С ноября 2023 по февраль 2024 года в музее будет проходить выставка «Кузьма Петров-Водкин и Павел Голубятников: учитель и ученик». Впервые в одном выставочном пространстве будут представлены работы Петрова-Водкина и его самого верного ученика, тагильчанина Павла Голубятникова, который обучался под его руководством с 1918 по 1924 гг. в Академии художеств в Петербурге.

Программу выставочного центра «Эрмитаж-Урал» в апреле откроет выставка «Столичная панорама», которая покажет образы Северной столицы в произведениях искусства XVIII – начала ХХ века. Кроме живописи и гравюры, образ Петербурга раскроют предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор, оружие, платья из собрания Эрмитажа.

С августа по ноябрь в центре «Эрмитаж-Урал» можно будет увидеть коллекцию западноевропейского искусства из собрания Нижегородского государственного художественного музея. Посетителям представят работы европейских художников XVI –XIX вв., от камерных бытовых сцен до парадных портретов.

В ноябре, в дни исторического 300-летия Екатеринбурга, откроется выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого». В экспозицию будет включен раздел, посвященный основанию Екатеринбурга. На выставке покажут около 180 экспонатов из фонда Эрмитажа, связанных с именем императрицы – портреты членов императорской семьи и приближенных, костюмы, ювелирные украшения, монеты, ордена.

С 18 ноября на Вайнера, 11, откроется «Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа». Но что именно это будет – главная интрига выставочного года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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