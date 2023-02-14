Жителю Верхней Салды дали 8 лет за убийство случайного прохожего

В Верхней Салде вынесли приговор мужчине, который обознался и убил прохожего – человек просто ждал такси и вообще не был знаком с осужденным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено 1 мая 2022 года. Пьяный местный житель 1977 года рождения поругался по телефону со знакомым и предложил ему «поговорить по-мужски». Он вышел из дома и, увидев на улице прохожего, решил, что это и есть его оппонент. Но это был просто человек, который стоял на газоне и ждал такси. Однако пьяный дебошир подошел к нему и ударил кулаком, одного удара хватило – мужчина погиб на месте. Только после этого преступник понял, что обознался.

Его судили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе предварительного расследования вину он признал, но на суде заявил, что не виноват, потому как не хотел причинить тяжкий вред здоровью.

Верхнесалдинский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Верхняя Салда, Марина Иванова

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