Свердловские власти отказались от реконструкции ЕКАДа на деньги инвесторов

Власти Свердловской области и бизнес не смогли договориться об условиях концессии на реконструкцию северного полукольца ЕКАДа. Ремонт будет идти за областной счет.

«Действительно, в 2022 году мы прорабатывали вопрос реализации реконструкции северной части ЕКАДа по концессии, но не удалось выработать единообразную схему. Мы отказались от концессии и отказались от платности – предполагалось, что платный участок будет для транзита», – заявил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. По его словам, уже заключен контракт на реализацию очередного участка под реконструкцию «по классической схеме» – это участок близ Режевской развязки и сама развязка. Готовится проектная документация, в ближайшее время должны начаться строительно-монтажные работы.

Добавим, ранее обсуждалось, что реконструкцией ЕКАДа займется Уралмашзавод. Предполагалось, что инвестор займется участком дороги от Тюменского тракта до Московского.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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