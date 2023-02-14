Суд взыскал с ГЛК «Гора Белая» 653 тысячи рублей за травмирование школьника

Свердловский областной суд обязал ГЛК «Гора Белая» выплатить крупную сумму денег подростку, который пострадал во время посещения комплекса.

ЧП случилось в январе 2021 года. 13-летний мальчик поехал с родителями покататься на сноутюбинге, но не успел. Во время прохода через турникет мальчик не удержался на ногах, упал на ступеньку и так сильно ударился правым коленом, что не смог встать. Его отвезли на снегоходе в травмпункт. Фельдшер вызвала скорую помощь, которая доставила подростка в Демидовскую городскую больницу, откуда его переправили на лечение в детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбург. Школьнику потребовалась операция и длительная реабилитация. Мальчик долго не мог ходить, а сейчас не в состоянии заниматься спортом.

Отец школьника подал на ГК «Гора Белая» в суд. Он просил взыскать компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 500 тысяч рублей, в свою пользу – 100 тысяч рублей. Также истец просил взыскать штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований в размере 151 576 тысяч рублей, убытки – 23 153 рубля, судебные расходы в размере 3 тысяч рублей. Мать подростка заявила самостоятельные требования – компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Дзержинский суд Нижнего Тагила исковые требования удовлетворил частично. С ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в пользу мальчика была взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей. В пользу отца и матери – по 60 тысяч рублей компенсации, убытки в размере 4 552 рублей, расходы на составление претензии – 1 500 рублей и штраф – 177 276 рублей.

Представили «Горы Белой» с решением не согласились и подали апелляцию. По их версии, мальчик упал потому, что потерял равновесие, а администрация комплекса ни при чем.

Между тем еще суд первой инстанции отметил, что на станции посадки не было дежурного, не было правил прохода через турникет и проноса сноутюбингов через него, не была организована доставка спортивного инвентаря к месту посадки пассажиров. Мальчику никто не помог при проходе через турникет. Судебная коллегия по гражданским делам полностью согласилась с выводом коллег при рассмотрении апелляционной жалобы. Вина ответчика в причинении вреда несовершеннолетнему была доказана в суде первой инстанции в полной мере. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. Оно вступило в законную силу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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