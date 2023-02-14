Компания «ФОРЭС» отправила более 300 тонн лекарств и медицинских изделий в зону СВО

Свердловская компания «ФОРЭС» за полгода отправила в зону ведения специальной военной операции 309 тонн медицинских изделий, антибиотиков, инсулинов, заменителей плазмы крови. Во всем этом остро нуждаются военнослужащие Вооруженных сил РФ и госпитали Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас «ФОРЭС» продолжает работу с благотворительными фондами по отправке в зону СВО нужных медпрепаратов.

«Была просьба подключиться к этой работе, обсуждали, какие заявки мы можем закрыть, и стало понятно, что приоритет в сохранении жизни, – рассказал исполнительный директор «ФОРЭС» Михаил Ловков. – Компания руководствовалась гуманитарной миссией – поставка лекарств особенно важна. Имеющие лицензию на работу с медпрепаратами фонды организовали отправку крупных партий заменителя плазмы крови, необходимой при кровопотере. Полулитровый пакет плазмозаменителя – это экстренная помощь, которая должна быть в аптечке каждого солдата. Мы отправили более 164-х тонн от лица всего трудового коллектива. И сейчас каждый работник компании должен знать, что его персональный вклад – это помощь 80 тысячам раненых».

Сама конструкция пакета плазмозаменителя такова, что там не может возникнуть воздушной эмболии: состав в двойной стерильной упаковке, которая не порвется, если даже груз будет доставлен в необходимую точку и сброшен с высоты, а при необходимости военнослужащий может самостоятельно в полевых условиях применять его при кровопотере.

Часть ушедшего груза, закупленного на средства «ФОРЭС», это – инсулины, которых всегда не хватает больным с диабетом в горячих точках. Как рассказал член комитета по охране здоровья Государственной думы Александр Петров, на освобожденных территориях не было системного учета инсулинозависимых пациентов.

«Сахарный диабет все еще остается одной из наиболее актуальных проблем для медицины в связи с неуклонным ростом заболеваемости. Почти восемь лет там не было должного лекарственного обеспечения больных с социально значимыми заболеваниями, и сейчас необходимо эту работу настроить таким образом, чтобы она соответствовала медицинским стандартам Российской Федерации. Мы принимаем новые законы, и уже открыто финансирование из бюджета, чтобы прекратить этот геноцид жителей Украины, оставшихся без права на медпомощь», – пояснил Александр Петров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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