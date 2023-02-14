В Екатеринбурге в 2022 году привлекли к ответственности 366 участников протестных акций

В 2022 году на территории Екатеринбурга прошло 164 протестных акции, из них 16 не были согласованы с властями. Большинство несанкционированных митингов проводились против проведения СВО на Украине, сообщил начальник УМВД города Максим Метелица, выступая с отчетом на заседании думской комиссии по безопасности.

По его данным, 366 участников протестных акций были привлечены к административной ответственности, 1 человек – к уголовной ответственности.

Всего в Екатеринбурге в прошлом году состоялось около 3 тысяч мероприятий, из них 377 были публичными – с политической или экономической повесткой.

Напомним, в октябре 2022 году в Свердловской области был введен режим базовой готовности. В связи с этим в регионе действуют ограничения, в том числе на проведение массовых публичных мероприятий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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