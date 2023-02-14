За год в Екатеринбурге обновят 10 дворов (СПИСОК)

В 2023 году в Екатеринбурге по программе «Формирование современной городской среды» будет благоустроено 10 дворов. Управляющие компании и ТСЖ получат на эти цели из городского бюджета 11 млн 161 тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы по комплексному благоустройству дворовых территорий будут выполнены по следующим адресам:

• улица Тагильская, 23;

• улица Фрунзе, 76а;

• улица Амундсена, 64;

• улица Амундсена, 68;

• улица Малышева, 84;

• улица 22 Партcъезда, 12, 14;

• улица Фестивальная, 27, 29, 29а;

• улица 40-летия Октября, 9;

• переулок Коллективный, 11, 13, 15;

• улица Селькоровская, 38, 40.

Комплексное благоустройство дворов включает в себя работы по ремонту детских площадок, устройству площадок для отдыха взрослых, восстановлению газонов и цветников, ремонту контейнерных площадок, установке ограждений, асфальтированию проездов и тротуаров и другое.

Напомним, чтобы попасть в программу «Формирование современной городской среды», жителям необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений, на котором они примут решение об участии, утвердят дизайн-проект, виды и объемы работ, их стоимость и процент софинансирования. Подрядчиков выберут организации, управляющими многоквартирными домами, на конкурсной основе. При этом контроль за качеством и сроками берут на себя общественные комиссии и Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга.

Проект «Формирование современной городской среды» муниципалитет реализует с 2018 года. В общей сложности за это время было благоустроено 167 дворов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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