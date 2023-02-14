Новый начальник УМВД назвал самые криминальные районы Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2022 году уровень преступности снизился на 0,4%. Новый начальник УМВД Максим Метелица охарактеризовал обстановку в городе как «относительно стабильную». За последние пять лет в уральской столице стало меньше тяжких преступлений, в том числе убийств, но при этом полицейские не справляются с раскрытием наркопреступлений и мошенничеств с использованием IT-технологий.

Как сообщил Максим Метелица на заседании комиссии по безопасности Екатеринбургской думы, в 2022 году отделы городской полиции приняли почти 150 тысяч заявлений горожан. За год было раскрыто более 8 тысяч преступлений. В том числе раскрываемость убийств составила 93%, умышленного причинения вреда здоровью – 98%, изнасилований – 100%, разбойных нападений – 92%. Уровень уличной преступности снизился примерно на 3%.

По-прежнему невысокий процент раскрытия дел по торговле наркотиками – чуть более 50%. По словам начальника полиции, трудности связаны с тем, что распространение наркотических веществ идет через запрещенные интернет-ресурсы, тайники и закладки, которые сложно отследить. В 2022 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 2271 преступление, связанное с оборотом наркотиков. Полицейские обнаружили два наркопритона, изъяли более 67 килограммов запрещенных веществ.

Также городской полиции не удалось добиться значительных успехов в борьбе с телефонными мошенниками и киберпреступниками. В 2022 году на территории Екатеринбурга зарегистрировано 4154 таких преступления (в 2021 году – 4186). Телефонные мошенники составляют 62% от общего количества мошенничеств, совершенных за прошлый год.

«Преступления крайне сложно раскрываются, а граждане несут ущерб, несоизмеримый с их доходами. Жертвами мошенничества с использованием IT становятся люди разных возрастов и профессий: студенты, пенсионеры, врачи, преподаватели, сотрудники банков. Около 90% пострадавших рассказывают, что знали о мошеннических схемах, но все равно были обмануты», – отметил Максим Метелица.

Депутаты попросили начальника полиции назвать самые криминогенные районы Екатеринбурга. Метелица сообщил, что традиционно самую большую нагрузку испытывают отделы полиции на территории Орджоникидзевского и Чкаловского районов, что связано с большим количеством обращений граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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