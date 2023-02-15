В Свердловской области – смог

Свердловскую область накрыл смог, синоптики предупреждают, что вредные примеси в воздухе не будут рассеиваться еще практически три дня. «С 20 часов 14 февраля до 20 часов 17 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Уральском УГМС.

Добавим, завтра в регионе ожидается -7…-12 градусов, к пятнице станет на градус холоднее. В Екатеринбурге будет до -10 °C в четверг и -11° в пятницу, ветер слабый, неустойчивый.

Екатеринбург, Марина Иванова

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