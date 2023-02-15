Бегемот Ева из екатеринбургского зоопарка отмечает праздник (ФОТО)

Сегодня отмечается Всемирный день бегемота. В связи с этим принимает поздравления обитательница екатеринбургского зоопарка карликовый бегемот Ева.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в дикой природе карликовых бегемотов осталось менее 3000 и они относятся к вымирающим видам. Поэтому роль зоопарков в сохранении их популяции особенно высока.

Ева прибыла в Екатеринбургский зоопарк из Эдинбурга. Основная ее активность приходится на ночное время. По случаю праздника Еву ждет праздничное угощение. Обычно она ест свежую и замороженную зелень, орехи, свежие фрукты и различные витаминные добавки.

Добавим, новейшие исследования показали, что бегемоты – родственники китов, а вовсе не свиней, как считалось ранее. Общий предок китов и бегемотов жил около 50 миллионов лет назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»