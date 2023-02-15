«Черные» мусорщики ломают и воруют сетки для пластика (ФОТО)

В Екатеринбурге владельцы нелегального мусорного бизнеса ломают и портят контейнеры для раздельного сбора отходов. В частности, сетки под пластик. Известно о четырех украденных и 30 сломанных, сообщает пресс-служба регоператора.

С начала года «Спецавтобаза» совместно с региональным минЖКХ и комитетом по экологии Екатеринбурга расставила почти полторы тысячи таких сеток во дворах уральской столицы. Однако, видимо, не всем это понравилось – и поэтому нелегальные мусорщики идут на порчу чужого имущества. «Почти на 30 контейнерных площадках наши сотрудники обнаружили, что на новых металлических сетках для пластика кто-то оторвал таблички, а вместо них сделал маркером надписи «Стекло», – рассказали в пресс-службе регионального оператора.

В «Спецавтобазе» призвали использовать сетки по назначению – и бросать в них только пластик, чистый и сухой, пригодный для последующей переработки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»