Мать подростка заплатит 200 тысяч бабушке, которую сбил ее сын на велосипеде

Суд в Екатеринбурге обязал выплатить компенсацию пожилой женщине, которую сбил подросток на велосипеде. Гонщик сигналил и кричал, завидев бабушку, но тормозить не стал.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуд, в июле прошлого года 13-летний парень ехал по автомобильной дороге в районе ул. 1 Мая с. Мраморское на велосипеде. Он заметил пожилую женщину, которая вышла на обочину дороги из садовой калитки. Мальчик подавал звуковые сигналы, кричал, надеясь, что она отойдет. Но мимо проезжал грузовик, и пенсионерка просто не услышала, а подросток не смог объехать ее. Парень сбил бабушку, она упала, сломала лучевую кость, получила многочисленные ушибы, из-за возраста ей пришлось принимать успокоительные, ухудшился сон и образ жизни в целом.

Она пошла в суд с требованием взыскать с матери ребенка 500 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил частично – постановил взыскать 200 тысяч плюс 300 рублей за уплату пошлины. Тогда мама подростка подала апелляцию – по ее мнению, мальчик ни в чем не виноват.

«Суд разъяснил, что по смыслу положений ПДД РФ и женщина, и мальчик, передвигающийся на велосипеде, в момент осуществления движения по обочине, являлись пешеходами. Согласно правилам, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Вопреки мнению ответчика, наезд несовершеннолетнего является неправомерным действием. Он не оценил надлежащим образом обстановку, наличие ограниченной видимости из-за изгиба дороги, скорость велосипеда, дорожное покрытие, возраст потерпевшей, собственные силы, и не предпринял достаточных мер, чтобы избежать столкновения. Именно мальчик создал опасную ситуацию и причинил вред здоровью женщины», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда. Мать подростка возместит пенсионерке 200 тысяч 300 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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