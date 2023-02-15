В Екатеринбурге ищут таксистов-нелегалов

В Екатеринбурге в ближайшие три дня пройдет рейд «Такси», сотрудники ГИБДД города будут усиленно искать нарушителей пассажирских перевозок. В частности, речь идет о тех, кому вообще запрещено возить людей.

«При выявлении водителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, информация о них передается в подразделение полиции по вопросам миграции», – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Там уточнили, что на стоянках, парковках у аэропорта и вокзалов специалисты будут также проверять техническое состояние автомобилей такси и наличие нужных документов у водителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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