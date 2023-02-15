В Екатеринбурге перестали принимать тетрапак в переработку

В Екатеринбурге пункты приема отходов перестали брать тетрапак для последующей переработки. Об этом сообщили в экоцентре «Сборка». Информацию подтвердили в «Немузее мусора», а также эту тару просят не выбрасывать и в контейнеры для раздельного сбора мусора, которые устанавливает «Спецавтобаза».

«Прием тетрапака мы оставили только на станции в «Меге», но сейчас его никуда не отправляют, а копят. Потому что предприятия, которые принимали его, в январе 2023 года нам сказали, что закрывают прием. Прежде мы отвозили в Липецк, однако местный завод сообщил, что приостанавливает линию, поскольку им не хватает объемов», – рассказала «Новому Дню» директор «Немузея» Яна Трудкова.

По ее словам, с представителями проекта связывались те, кто планирует открыть переработку тетрапака в Челябинске и Ульяновске. «Мы пока продолжаем накапливать тетрапак, который собираем в «Меге». Такой опыт у нас уже был в 2019 году, когда эта упаковка не нужна была переработчикам, но в 2020 году открылось производство – и мы сдали. Сейчас объемы снизились в связи с отсутствием данной упаковки на рынке, и пока мы копим», – добавила собеседница агентства.

Ранее представители Российского экологического оператора сообщали, что в стране есть лишь четыре линии по переработке тетрапака, их общая мощность 23,5 тысячи тонн – в Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Тамбовской областях. После продажи активов «Тетра-пака» российскому бизнесу объем производства этого вида упаковки не прекратился вовсе, но существенно снизился из-за сложностей поставки в Россию некоторых необходимых составляющих.

Екатеринбург, Елена Сычева

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