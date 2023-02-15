Министр дал совет, как сэкономить на платежах за электричество

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, как сэкономить на платежах за электроэнергию, которая существенно подорожала в регионе с начала зимы. «Я сам возвращаюсь домой очень поздно, ближе к 11 вечера, соответственно, много не трачу. До этого времени я на работе. Но вообще стараюсь делать так, чтобы свет горел только в той комнате, где я. В остальных выключать. Я в эти выходные приехал на дачу – во всех домах соседних горит свет во всех комнатах. Сомневаюсь, что в каждой комнате по человеку. Так что если мы хотим уменьшить платеж – смотрим, как мы тратим ресурсы», – подчеркнул министр.

Он также напомнил про возможность получить компенсацию из бюджета для тех людей, у кого плата за ЖКУ превышает 22% от совокупного дохода семьи. «Возьмите справки с работы, сложите доходы всех членов семьи, посмотрите квитанцию. Если получилось, что сумма в квитанции больше 22% от совокупного дохода, обращайтесь в органы местного самоуправления, в МФЦ, и вам компенсируют из областного бюджета», – добавил Смирнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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