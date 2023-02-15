Эльвира Набиуллина летит в Екатеринбург на форум айтишников и банкиров

В Екатеринбурге сегодня стартовал форум «Кибербезопасность в финансах» – представители банков, силовых структур и IT-сферы будут обсуждать варианты, что кредитные организации могут сделать с мошенничеством. Ключевой день работы форума – 16 февраля, ожидается выступление главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она выступит на панельной дискуссии «Противодействие мошенничеству и социальной инженерии».

В программе также заявлены зампред Банка России Герман Зубарев, зампредседателя правления по информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, гендиректор НСПК Владимир Комлев, зампред ВТБ Вадим Кулик, вице-президент «Тинькофф Банка» Дмитрий Гадарь и другие эксперты. Завершится форум 17 февраля.

Екатеринбург, Марина Иванова

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