В Екатеринбурге впервые за долгое время состоялся митинг

Сегодня в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг, посвященный Дню памяти военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Ветеран войны в Афганистане, депутат заксобрания Виктор Бабенко написал на своей странице в соцсети, что на митинг пришли представители законодательной и исполнительной власти, студенты, ветераны. Среди почетных гостей были вице-губернатор Олег Чемезов, спикер заксо Людмила Бабушкина, помощник командующего войсками ЦВО Алексей Попов, председатель областного Союза ветеранов Юрий Судаков.

Выступая на митинге от имени СОО РСВА, Виктор Бабенко отметил: «Сегодня мы вспоминаем о тех бойцах, которые защищали южные границы советского государства в Афганистане, о тех, кто отдавал воинский долг в Чечне, в Сирии… Это уже история. А сегодня мы пишем другую историю, новую историю, которая связана со Специальной военной операцией. И я уверен, что в нашей памяти останутся и российские солдаты, которые отстаивают западные рубежи нашей страны на территории Украины».

Отметим, что в Свердловской области действует базовый режим готовности, который подразумевает ограничения на проведение публичных мероприятий. В частности, уральским коммунистам было отказано в согласовании митинга против роста коммунальных тарифов 11 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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