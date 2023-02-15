Чиновники все еще не определились с местом для мусорного полигона

Свердловские чиновники по-прежнему не выбрали место для размещения мусорного полигона и сортировочного завода, который будет обслуживать Екатеринбург. Изначально планировалось, что появится один объект – в южной части муниципалитета, однако сейчас, возможно, его разделят, сортировочную линию могут сделать на севере, возле действующего одноименного полигона.

«Сейчас, после окончания изысканий, будет принято решение по выбору участка. Мы уже от 21 вариантов оставили 6, по ним идет анализ», – сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»