На Среднем Урале похолодает до -26

В Свердловскую область снова идет похолодание. Уже сегодня ночью температура воздуха местами опустится до -26 °C.

Как сообщает Уралгидрометцентр, в ночь на 16 февраля в области будет от -16 до -21 °C, в горах и низинах – до -26°. Завтра ночью в регионе будет 13-18 градусов ниже нуля, на севере и крайнем востоке – до -24. В ночь на 18 февраля в области ожидается от -14 до -19, на севере – до -24 °C. Днем на этой неделе в регионе воздух будет прогреваться до -10…-14 °C.

В Екатеринбурге сегодня ночью ожидается -16…-18 °C, завтра днем – 7-9 градусов ниже нуля. Ветер неустойчивый слабый, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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