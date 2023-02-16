В областном бюджете-2024 учтут расходы городов на ремонт и содержание бомбоубежищ

В бюджете Свердловской области на 2024 год рекомендуется учесть расходы муниципальных образований на ремонт и содержание защитных сооружений гражданской обороны, переданных им из собственности РФ в 2017-2023 гг.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, такое предложение сделали члены комитета по промышленной политике, выслушав отчет и.о. министра общественной безопасности Свердловской области Александра Клешнина об исполнении закона «О гражданской обороне в Свердловской области».

Кроме того, депутаты предлагают продолжить работу по увеличению охвата населения Свердловской области, подлежащего экстренному оповещению об опасностях. Также комитет подготовил рекомендации городским администрациям по подготовке населения в сфере гражданской обороны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»