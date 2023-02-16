Об абортах, секс-просвете, СВО и Шигире: митрополит Евгений ответил на острые вопросы

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел прямую линию, во время которой откровенно ответил на вопросы прихожан, в том числе и на те, что ранее не затрагивал. «Новый День» собрал высказывания митрополита о важном.

Об абортах

Церковь всегда за жизнь, за то, чтобы люди рождались, росли, не болели, жили счастливой жизнью. Когда мы слышим о том, что ребенок, у которого уже бьется сердечко, по воле родителей приговаривается к смерти, это становится детоубийством. Благословлять это мы не можем.

Есть статистика. Есть определенный процент решений по абортам по медицинским показателям, например, неправильно развивается плод, когда есть вероятность смерти мамы и плода. Может, и есть обоснованность такой операции. Но у нас всего лишь 3% показаний по медицинскому аборту, но 97% – это добровольный аборт. По известным мне цифрам 2018-2019 года, в России сделано 1 млн абортов, из них 97% – не по медицинским показаниям. 970 тысяч человек могли родиться. За один год у нас мог появиться целый город с жителями. А кто эти жители? Это врачи, учителя, воины, инженеры, художники. Это наш народ. И конечно, церковь за то, чтобы наш народ не вымирал.

И еще один нюанс. Тема выведения абортов из системы ОМС долго обсуждалась. Но недавно святейший патриарх говорил, что сегодня речь идет не столько о выведении из системы ОМС, сколько о том, чтобы аборты как медицинская операция выполнялись государственными медицинскими учреждениями, а не частными клиниками. То есть учреждениями, которые находятся под более строгим контролем.

Об уроках сексуального воспитания

Отношение мужчины и женщины не надо упрощать до уровня физиологии и вопросов спаривания. Мы должны говорить о том, что есть такое слово, как «любовь». Подразумевать под любовью только физические движения – это категорически неправильно. Любовь – это ответственность, это целый мир, то, что дает мужчине и женщине возможность прожить вместе целую жизнь. Уроки секс-просвета – это рассказы детям, как необходимо безопасно совершать половой акт. Психологи, которые лечат детские травмы, говорят, что есть понятие возрастной психологии – что-то детям полезно знать, что-то нет. Книги, фильмы промаркированы не просто так. Старшеклассникам можно рассказать о красоте, о семейных отношениях. А о том, как пользоваться контрацептивами, – это, говоря по-славянски, «срамно есть глаголати», не принято говорить в обществе. При изобилии соцсетей те, кто интересуется, тот найдет. Но я бы такие уроки проводил с родителями: как вы можете рассказать своим детям о тонких, непростых вопросах. Думаю, что вот это правильно. Родители уже знают, кому, когда и в каких объемах рассказывать.

О разводах

Является ли развод грехом? Грех – это ошибка. Когда хотел, но не попал. Когда создается семья, люди дают друг другу определенные обязательства. Когда они нарушаются, это ошибка. Это всегда горе, всегда разбитый сосуд. Другой вопрос, почему так получилось. У многих молодых людей нет образца для подражания. Надо брать примеры из правильных фильмов, из правильных книг, от родных, которые прожили вместе всю жизнь и встретили золотую свадьбу.

Если в семье свершается насилие, если супруг психически больной или наркозависимый, то церковь усматривает основания для развода, потому что брак потерял свою силу, чтобы защитить человека.

Об ЛГБТ

Церковь старается ничего не придумывать. Церковь говорит о том, что бог открыл людям. В Библии черным по белому написано, что отношения между мужчиной и женщиной являются благословением. Отношения иные являются мерзостью перед лицом божьим. Если человек считает себя самодостаточным, он может иметь другое мнение, но церковь следует божьим заповедям. Я знаю, что есть наука психиатрия. Психиатрия свидетельствует о том, что гомосексуализм – психическое нарушение, как шизофрения, аутизм. Я не могу представить себе парад аутистов или шизофреников. Мы что, выведем их из больницы и будем демонстрировать их повреждение, их несчастье и беду?

Церковь к таким людям открыта. Если человек придет с просьбой о помощи, то к нему будет такое же отношение, как к любому человеку, который пришел с покаянием. С людьми, которые соприкоснулись с такими отношениями, я как священник встречался неоднократно. Люди приходили ко мне не для того, чтобы этим похвалиться, они приходили на исповедь. Им было плохо, и они просили помощи. В рамках исповеди помочь получалось.

О специальной военной операции

Мы должны нашему государству. Мы выросли, умеем читать, писать, у нас есть кусок хлеба, мы живем в теплых домах, на нас не падают бомбы, не нападают моджахеды. Мы много что получили от государства и должны ответить. Государство сохраняет свои функции по отношению к людям. Если государство говорит, что мы должны защитить его интересы, то мы должны защитить. Многие священники сейчас находятся там и окормляют наших военнослужащих.

Был независимый грамотный политик Отто фон Бисмарк. Он сказал: «Если провести эксперимент и насыпать в банку 100 черных муравьев, потом 100 красных, а потом закрыть банку. Что произойдет? А ничего. Каждый будет заниматься своим делом. А если банку начать трясти, то муравьи начинают пожирать друг друга. Черные красных, а красные – черных. Кто виноват, что муравьи начали друг друга пожирать? Тот, кто трясет банку». Мы находимся в такой ситуации сейчас. Вот когда начинают нас сотрясать, как это происходит на Украине, это внешнее воздействия, это провокация. Мы отвечаем на эту провокацию. Мы заложники этой ситуации, но я убежден, что решения, которые приняты нашим руководством, были необходимы.

О переименовании городов

В советское время им были даны яркие коммунистические имена, улиц сомнительных героев. В рамках декоммунизации, например, Украина вернула прежние имена. Но всякое дело должно быть разумным. Когда родители дают имя ребенку, они свободны в этом. Народ свободен в своем выборе называть город, улицу тем именем, которое он желает. У нас прекрасное название городов, улиц. Я бы не стал ограничивать наш народ. Мы можем давать новые названия.

Я думаю, что подход к наименованию улицы, села, должен быть разумным. Мы должны советоваться, найти такое имя, которое стало бы объединяющим. Например, мы находимся сейчас на улице Царской, а была Толмачева. Мне нравится это название больше, чем Толмачева. Я познакомился с историей этого человека. Он совершал подлейшие поступки. Почему в Екатеринбурге должна быть улица его имени? У меня вопросы.

О физических наказаниях

Слово «наказание» со старославянского – это «научение». Если ты можешь научить ребенка словом, собственном делом, если ты можешь наказывать с любовью – делай так. В доме должен быть ремень, но он должен висеть на стенке. Я против насилия над детьми, но ребенок должен чувствовать возможность наказания. Рекомендую работы психолога Константина Ушинского. У ребенка должны быть рамки: что такое хорошо, что такое плохо. Если ребенок вырастает, а рамки не осознает, то он становится преступником. Виноваты в этом взрослые.

О пандемии и вакцинах

Пандемия в нашей стране закончилась 24 февраля 2022 года. Вакцинация вызывала у меня много вопросов. Я молился за тех, кто разрабатывал вакцины. Но ответа на вопрос об эффективности и безопасности я не нашел. Вакцину я не поставил. Были те, кто считал прививку «печатью антихриста», были те, кто носил значок «я привит». Я не отношусь ни к той, ни к другой категории.

О Шигирском идоле

До сих пор я не высказывался по этой теме, но сегодня поделюсь мыслями. Мне доводилось бывать в Греции, Афинах, где посещал руины языческих храмов, Аполлона, Артемиды. Интереснейшие места, протоптаны туристические тропы. Это объект культурного наследия, истории. Я не видел, чтобы кто-то использовал эти храмы по назначению, чтобы туда приносили кошек и собак и резали их там или сжигали. Человечество воспринимает это как культурный объект, как историческую ценность, которую надо изучить и сохранить.

Шигир – это уникальный памятник. Он сохранен, изучен, и я думаю, что еще десятилетия он будет изучаться. И сказать, что его нет – ну как нет, вот он, это артефакт. Но до сих пор неизвестно, что это: скульптура чьей-то бабушки, палка-копалка, прялка, или объект религиозного культа. Надо изучать. Но говорить – давайте делать из него культ, ну не надо. Мы же не ходим в лес, пням не поклоняемся. Мы люди XXI века.

Я бы не стал делать Шигира символом Екатеринбурга. Я не очень понимаю, какая связь: триста лет жизни Екатеринбурга, и то болото, в котором нашли этот артефакт. Я не очень это понимаю. Люди, которые строили город, которые созидали его как архитектурную достопримечательность, это я понимаю. А то, что достали из болота? Ну, давайте еще что-нибудь достанем.

О доходах и имуществе священников

Зарплаты священников должны соответствовать средней по муниципалитету. В Екатеринбурге священник получает 30-35 тысяч рублей. Когда я называю эту цифру, люди спрашивают: «А почему так мало?» Зарплата соответствует зарплате учителя Екатеринбурга.

Что касается автомобилей. В епархии 338 священников. У них 217 автомобилей. Это много или мало? По данным Росстата, в Свердловской области на душу населения на 800 человек приходится 430 автомобилей. На одного человека – 0,54 автомобиля. На одного священника – 0,68 автомобиля. Немного больше, чем в среднем по региону. В Екатеринбурге у священников автомобилей меньше, чем в области, потому что в городе развитая транспортная среда. А, например, в Храме на Крови у нас священник, немолодой уже человек, ездит на велосипеде круглый год. А рядом Вознесенский храм, там батюшка ездит на скутере.

Самым распространенным авто у священников являются семиместные Lada Largus, потому что священники имеют многодетные семьи. У меня есть свидетельство о двух более дорогих моделях, например, у одного священника есть 4-летний Volkswagen Touareg. Раньше он был директором одного из крупных предприятий Екатеринбурга. У него обеспеченная семья. Какие у меня основания сказать ему: «Продай автомобиль»? Попа на Mercedes в нашем регионе я не встречал. У меня автомобиль Skoda без всяких там золотых колес. Ездит и ездит. Я не хочу людей смущать. Мне не надо, чтобы люди плевали мне в спину. В стране тяжелая ситуация, и мне не стыдно, на каких авто перемещаются священники. Если настоятель Верхотурского монастыря преподает в семинарии в Екатеринбурге, ему надо два раза в неделю ездить по Серовскому тракту. У него «Тойота Камри». Корить и упрекать его за это неправильно.

О церкви и интернете

Священник – это как доктор. И к тому и к другому обращаемся за помощью. Есть такое явление как телемедицина, это нормально. И обращение священника к людям через интернет – это нормально. Но есть вещи, которые по сети сделать невозможно. Если говорить о медицине, нельзя сделать операцию, наложить гипс. Можно получить направление. Священник может дать совет. Но нельзя по интернету покрестить, обвенчать или отпеть. Что касается трансляций богослужений: есть кулинарные программы, там готовят пищу, там все очень красиво, но если смотреть только эти шоу, можно умереть с голоду.

О ценных подарках патриарху

Множество людей входят в огромную семью под названием Русская православная церковь <…> Весьма велико количество людей, любящих патриарха искренне, для них его слова и служение имеют колоссальное значение. И для них естественной потребностью является желание окружить своего отца любовью. То, что вопрошающий перечислил с такой скрупулезностью в своем вопросе, для кого-то другого является самым малым, что он хотел бы сделать для выражения своего сыновнего чувства.

Написавший на прямую линию, видимо, хотел задать неудобный и остроумный вопрос, но лишь ярко проиллюстрировал печальную и глубинную проблему нашего общества – неуважение к старшим поколениям. Неуважение, ставшее нормой, чего перестали даже стесняться.

Тому, кто задал этот вопрос, я могу предложить попробовать, например, подарить своему отцу дорогие часы или автомобиль. И прочувствовать от этого удовольствие. И получить не от меня, а от своего сердца ответ на вопрос «Почему?».

О том, где построить храм Святой Екатерины

С уважением отношусь к результатам опроса горожан, где построить храм Святой Екатерины. Я согласен, чтобы храм был на месте приборостроительного завода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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