Набиуллина о кибермошенниках: «Мы действуем разрозненно и медленно, а они – собранно»

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина назвала причину, по которой власти и банкиры слабо противостоят финансовым мошенникам.

«Количество атак растет, и эта тенденция будет продолжаться, объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает – если посмотреть удельный вес мошеннических атак по безналичному товарообороту, он снизился на 25%. Социальный инжиниринг продолжает доминировать, хотя тоже снизился – раньше говорили о 2/3, теперь о 50%, но это нас не должно успокаивать, поборем социальную инженерию, появятся другие технологии. На мой взгляд, перелома не произошло. Мне бы очень не хотелось, чтоб получение финансовых сервисов у людей ассоциировалось с риском мошенничества, чтоб каждый раз боялись: позвонили – это может быть мошенник. А у нас появилась такая тенденция, и мы обязаны ее преломить. Я считаю, что мы это можем.

Чего нам не хватает? Мошенники как всегда креативны и очень сфокусированы, а мы действуем разрозненно и медленно, законодатели, мы с регулярными практиками, банки, операторы связи, правоохранительные органы. Мы научились делать многие вещи быстрее, но мошенники все равно будут быстрее нас», – поделилась Набиуллина, выступая на форуме по вопросам кибербезопасности в Екатеринбурге. Она считает, что в борьбе с мошенничеством должна быть высокая скорость, участники рынка должны обмениваться информацией и в это надо инвестировать. Кроме скорости обмена информацией, важна и скорость принятия решений.

Еще один важный момент – финансовая грамотность, люди тоже должны иметь устойчивость перед финансовыми мошенниками. Но проблема в том, что человек более беззащитен перед мошенниками, чем организация. «И это вопрос не только знаний, человек может быть психологически уязвим. Мы даже знаем случаи, когда менеджеры финансовых организаций попадаются на удочки мошенников. Системы защиты могут создать только финансовые организации», – считает глава Центробанк. Необходимо принимать ФЗ 161 (согласно ему банки должны предупреждать случаи возможного мошенничества по счетам и проводить проверки в случае подозрений.) Эльвира Набиуллина поддерживает предложение обязать банки возмещать средства, которые клиент перевел мошеннику, это в том числе простимулирует банки заниматься антифродом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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