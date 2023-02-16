Обсуждение кибермошенничества топовые банкиры начали с обвинений в адрес украинцев

В Екатеринбурге стартовал главный день форума «Кибербезопасность в финансах». С приветственным словом выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. А затем топовые эксперты представили свои данные о том, как сейчас работают мошенники на финансовом рынке.

«Как пользователь я сталкивался со звонками от якобы полиции и так далее, звонят, просят предоставить данные. Одно время звонили с Украины, я жил в Киеве, чувствую говор. Слава богу, в конце 2021 года приняли закон, по которому запрещена подмена номеров из-за границы (Закон о блокировке операторами связи звонков и SMS-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам, – прим. ред.), а в 2022 году приняли закон о запрете подмены номеров. Надеюсь, мошенников будет меньше», – сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его данным, ежегодно количество кибератак растет на 15%, в прошлом году в России в 8 раз выросло число DDos-атак и на 80% – случаи кибермошенничества. И главную роль в этом сыграл геополитический фактор, усилились атаки из-за рубежа.

«Звонки с Украины не прекратились, они в основном оттуда и идут. Хорошая новость в том, что практически прекратились звонки с зон (то есть из колоний, – прим. ред.), наши с вами усилия и усилия ФСИН привели к результату. 92-98% телефонных звонков идет с Украины. В пике в Днепре было более 1000 кол-центров (откуда шли прозвоны в Россию, – прим. ред.), сейчас их 100. А по всей Украине около 800-900 таких кол-центров. Мы сейчас лучше знаем, чем они занимаются, кому звонить, какую информацию просят», – заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он также заметил, что в марте все звонки прекратились, а с апреля вернулись и пошел тренд на усиление.

По словам топ-менеджера, в Сбербанке создана платформа по борьбе с мошенничеством, которая останавливает мошеннические транзакции, ее эффективность 99,3%. Количество звонков по итогам года удалось уменьшить в 15-20 раз. Но он признал, что победить мошенничество это не помогает, так как мошенники перетекают в другие финансовые организации, а еще разрабатывают новые варианты обмана. «Остро стоит вопрос, как банкам объединить усилия, чтобы не допустить этих перетеканий. Мы готовы инвестировать ресурсы и силы, чтобы создать автоматизированный подход, который смогут использовать все банки. Лучше, если такую работу возглавит ЦБ РФ», – добавил банкир.

О консолидации банков говорил и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. Эксперты НСПК, по его словам, работать над тем, чтобы с помощью больших данных связать транзакции из одного банка, где наличные сняли, с транзакциями в другом банке, куда деньги внесли, и понять, что это по сути одна трансляция. Это поможет в борьбе с социальной инженерией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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