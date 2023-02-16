ЕВРАЗ потратил рекордные 2,8 млрд рублей на новую технику для Качканарского ГОКа

ЕВРАЗ в прошлом году направил рекордную сумму на обновление техники на Качканарском ГОКе. Сумма инвестиций составила 2,8 млрд рублей.

В течение года на эти деньги были приобретены семь самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн. Три уже поступили и эксплуатируются на комбинате, еще 4 поступят в 1-м полугодии 2023 года, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Также в прошлом году были закуплены два тяговых агрегата НП-1 и думпкары для перевозки руды из карьеров.

Для погрузки горной массы на Качканарский ГОК были приобретены три экскаватора: два – грузоподъемностью ковша 12 кубических метров, третий – ЭКГ-15 М. Уже введены в строй два отечественных буровых станка СБШ-250/270, планируется поставка еще одного в июле 2023 года.

В парке техники для ГОКа в прошлом году также появились два фронтальных погрузчика, 8 единиц вспомогательной техники, автобус, кабины кранов и новый мостовой кран.

«В 2022 году, несмотря на рост цен на технику, мы смогли закупить рекордное количество агрегатов для Качканарского ГОКа, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – В 2023 году обновление техники продолжится. Мы закупим дробилки для фабрик, приобретем еще один экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров».

Качканар, Елена Васильева

Новая техника для Качканарского ГОКа была куплена в прошлом году

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»